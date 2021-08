Green Pass: sì sui viaggi a lunga percorrenza (Di lunedì 2 agosto 2021) Novità sul Green Pass: il vaccino potrebbe diventare obbligatorio sui trasporti a lunga percorrenza e si valuta l’obbligatorierà anche per i professori con il nuovo Piano Scuola. Dal 6 agosto, invece, il Green Pass entra in vigore su spettacoli, cinema, centri termali, piscine, palestre e ristoranti al chiuso: i gestori si stanno preparando alla misura, che per i trasgressori prevede multe da mille euro fino alla chiusure del locale. Green Pass: decisione sul nodo trasporti Il Green Pass diventa obbligatorio dal 6 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 2 agosto 2021) Novità sul: il vaccino potrebbe diventare obbligatorio sui trasporti ae si valuta l’obbligatorierà anche per i professori con il nuovo Piano Scuola. Dal 6 agosto, invece, ilentra in vigore su spettacoli, cinema, centri termali, piscine, palestre e ristoranti al chiuso: i gestori si stanno preparando alla misura, che per i trasgressori prevede multe da mille euro fino alla chiusure del locale.: decisione sul nodo trasporti Ildiventa obbligatorio dal 6 ...

Advertising

Rinaldi_euro : “Uso distorto e discriminatorio green pass”: Rinaldi presenta interrogazione urgente in Commissione europea - borghi_claudio : Lo spin quotidiano pro green pass del Corriere è rivoltante - borghi_claudio : Per tutti quelli che arrivano portandomi opinioni o dichiarazioni di questo o quel leghista: la posizione del Segre… - e_li_sir : RT @femmefleurie: Invece di scendere in piazza contro il green pass andate a firmare per il referendum sull'eutanasia legale che il fatto c… - vivinbaro : RT @janavel7: Sul Green pass il sindacato (oggi Landini) continua a fare il pesce in barile, né sì né no, come non fosse un problema di sic… -