Green pass e vaccini lavoratori, sindacati vedono Draghi (Di lunedì 2 agosto 2021) Sui vaccini e il Green pass obbligatori per i lavoratori “il governo si è riservato di fare delle valutazioni e ha detto che terrà conto delle valutazioni e dei ragionamenti che abbiamo avanzato”. A sottolinearlo è il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, al termine dell’incontro a Palazzo Chigi tra il premier Mario Draghi e i leader dei sindacati. Nel corso dell’incontro con il presidente del Consiglio, “abbiamo detto che il Green pass non può diventare uno strumento che le aziende possono utilizzare per demansionare, licenziare o discriminare ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 2 agosto 2021) Suie ilobbligatori per i“il governo si è riservato di fare delle valutazioni e ha detto che terrà conto delle valutazioni e dei ragionamenti che abbiamo avanzato”. A sottolinearlo è il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, al termine dell’incontro a Palazzo Chigi tra il premier Marioe i leader dei. Nel corso dell’incontro con il presidente del Consiglio, “abbiamo detto che ilnon può diventare uno strumento che le aziende possono utilizzare per demansionare, licenziare o discriminare ...

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Green pass, come ottenere il codice AUTHCODE in caso non sia arrivato o sia stato smarrito Da oggi è possibile recuperare l' AUTHCODE in autonomia. Per chiunque abbia i requisiti per ottenere il Green pass , ma non ha ricevuto o ha smarrito l'SMS o l'email in cui era presente il codice, da oggi potrà ottenerlo in autonomia. Leggi anche > Basterà accedere alla nuova applicazione attiva sul ...

Green pass al lavoro, i sindacati a Draghi: "Non si usi per licenziare o discriminare" Il Green Pass "non può diventare uno strumento da usare per licenziare e discriminare lavoratori e lavoratrici". E' quanto hanno detto i sindacati al premier Mario Draghi durante l'incontro a Palazzo ...

Green pass dal 6 agosto: dove e a cosa serve il Resto del Carlino Da oggi è possibile recuperare l' AUTHCODE in autonomia. Per chiunque abbia i requisiti per ottenere il, ma non ha ricevuto o ha smarrito l'SMS o l'email in cui era presente il codice, da oggi potrà ottenerlo in autonomia. Leggi anche > Basterà accedere alla nuova applicazione attiva sul ...Il"non può diventare uno strumento da usare per licenziare e discriminare lavoratori e lavoratrici". E' quanto hanno detto i sindacati al premier Mario Draghi durante l'incontro a Palazzo ...