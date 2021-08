Gargnano | cede il terreno | precipita escavatore Grave 45enne

Advertising

Brtescia - Grave incidente sul lavoro a, nel Bresciano. In via Panoramica 9, una strada che sale verso Tignale, un escavatore si è ribaltato a causa di un improvviso cedimento del terreno, che in quel punto sembrava stabile e ...Così un imprenditore edile , poco prima delle 9, è rimasto gravemente ferito in via Panoramica, tra Tignale e. L'uomo, di Tignale, è stato portato in codice rosso dall'eliambulanza al ...L'uomo è rimasto sotto il mezzo ma, fortunatamente, è stato protetto dalla gabbia. Trasportato in ospedale con l'elisoccorso ...Stava lavorando su un escavatore quando il terreno ha ceduto e il mezzo si è ribaldato. Così un imprenditore edile, poco prima delle 9, è rimasto gravemente ferito in via Panoramica, tra Tignale e Gar ...