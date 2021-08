Elicottero si schianta in un campo vicino all’autostrada e al fiume | morte quattro persone

(Di lunedì 2 agosto 2021) Unè precipitato in un45 a Reservation Rd, nelle vicinanze delSacramento, nell’area di Colusa in California ed il bilancio è estremamente grave. Come riportato dall’ufficio dello sceriffo della contea di Colusa, nello stato americano della California,sono decedute nel grave incidente che ha coinvolto un, L'articolo NewNotizie.it.

- BreakingItalyNe : USA: Elicottero si schianta vicino alla contea di Colusa nello stato della California: 4 morti - MediasetTgcom24 : California, si schianta elicottero: morte 4 persone

L'che si è schiantato è un Robinson R66 come confermato dalla Federal Aviation Administration e l'incidente è avvenuto intorno alle 13.15 della domenica in un'area remota della contea. LA ...... sopraggiunti presso l'abitazione della famiglia Freddi con un' ambulanza ed un. ... Leggi anche > Siin moto contro un albero: ragazzo di 33 anni perde la vita Le cause del decesso, ...Un elicottero è precipitato in un campo vicino all'autostrada 45 a Reservation Rd, nelle vicinanze del fiume Sacramento, nell'area di Colusa in California ed il bilancio è estremamente grave.Un elicottero è precipitato in California, tutte le quattro persone a bordo sono morte. La tragedia nella contea di Colusa, a nord di Sacramento. Su quanto accaduto e sulle cause dell’incidente è stat ...