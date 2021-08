Danneggiamento | lesioni e violenza a pubblico ufficiale | arrestato un 43enne

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Danneggiamento lesioni

ravennanotizie.it

... in evidente stato di alterazione psicofisica, ha inveito prima nei confronti dei sanitari del 118 e poi ha aggredito gli stessi militari provocando ad uno di loropersonali giudicate ......responsabili di furto di legname nella foresta di Gerbonte e altrettante perdi ... A queste si aggiungono le 107 persone denunciate per altre tipologie di reati come: minacce,...Imperia. Luglio di super lavoro per i carabinieri del comando provinciale del capoluogo che, in un solo mese, hanno arrestato complessivamente 25 persone in flagranza, ovvero in esecuzione di provvedi ...Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.