Claudio Amendola chiude con Nero a Metà 3 e torna a Mediaset per una nuova fiction?

(Di lunedì 2 agosto 2021)in queste settimane è stato impegnato sul set di3 ma sembra proprio che adesso per lui sia arrivato il momento di godersi una meritata vacanza e poi pensare al futuro. Non è la prima volta che l’attore presta il suo volto ae programmi. Lo abbiamo visto rendere grande I Cesaroni (per nominarne una tra tutte) ma anche condurre con successo Scherzi a Parte e non solo, ma quali sono i progetti che lo riporteranno all’ombra del Biscione? Chi ha seguito le notizie in questa calda estate sa bene che Canale5 proverà a rimettersi in carreggiata puntando su intrattenimento e ...

Advertising

zazoomblog : Claudio Amendola: Mediaset punta su di lui? - #Claudio #Amendola: #Mediaset #punta - carlotta_blog : Il ritorno di #ClaudioAmendola su #canale5 tra Show e Fiction: in giuria a #Starinthestar con Ilary Blasi e una nuo… - Nicholas_Dls : Il popolare attore romano Claudio Amendola sarà tra i protagonisti delle prossime stagioni televisive tra Rai1 e Ca… - bubinoblog : CANALE 5: CLAUDIO AMENDOLA PROTAGONISTA E REGISTA DI UNA NUOVA SERIE (ANTEPRIMA) -

Ultime Notizie dalla rete : Claudio Amendola

sarà uno dei protagonisti della nuova stagione di Canale 5. Mediaset sta arruolando volti per risollevare gli ascolti, ma soprattutto per riconquistare la fiducia del pubblico. Negli ...a tu per tu con Mara Venier ne Il Meglio di Domenica In . 'Negli anni settanta non avevamo i dubbi che hanno i giovani d'oggi. Io non ho terminato gli studi e se non avessi fatto l'...Mediaset è in procinto di organizzare al meglio la prossima stagione televisiva. Ci sono state diverse novità e scelte, tra le quali spunta ...L'attore sarà uno dei volti della nuova stagione di Canale 5, per lui un programma come giurato e una nuova serie tv ...