Canoa velocità, Olimpiadi Tokyo: Francesca Genzo in semifinale nel K1 200 femminile! (Di lunedì 2 agosto 2021) L’Italia della Canoa velocità apre col botto alle Olimpiadi di Tokyo: nella prima batteria della prima specialità in programma, il K1 200 femminile, Francesca Genzo stacca subito il pass per le semifinali e si piazza già tra le migliori sedici atlete senza dover passare dai quarti di finale, risparmiando importanti energie. L’azzurra parte molto bene e, nonostante la danese Emma Aastrand Jorgensen vada subito in testa, può amministrare il gran margine sul resto della concorrenza per staccare subito il pass per il penultimo atto. All’arrivo vince la danese in 41.572, ma ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) L’Italia dellaapre col botto alledi: nella prima batteria della prima specialità in programma, il K1 200 femminile,stacca subito il pass per le semifinali e si piazza già tra le migliori sedici atlete senza dover passare dai quarti di finale, risparmiando importanti energie. L’azzurra parte molto bene e, nonostante la danese Emma Aastrand Jorgensen vada subito in testa, può amministrare il gran margine sul resto della concorrenza per staccare subito il pass per il penultimo atto. All’arrivo vince la danese in 41.572, ma ...

Olimpiadi, conto alla rovescia per Genzo e Milan Lunedì 2 agosto sarà un'altra giornata di esordi a Cinque Cerchi per i portacolori Fvg alle Olimpiadi di Tokyo. Nella canoa velocità, la triestina Francesca Genzo , classe 1993 che ha ottenuto il pass per i Giochi lo scorso maggio , riporta l'azzurro in gara nel K1 200 metri olimpico dopo nove anni. Per lei battesimo ...

