Calciomercato Sampdoria | offerta dalla Premier per un calciatore

C'è un club della Premier su un difensore della Sampdoria. Il calciatore in oggetto è Omar Colley, giocatore gambiano della Samp e il club a lui interessato è il Brighton and Hove Albion. Per il classe 1992, se dovesse effettivamente avvenire questo trasferimento, questo rappresenterebbe l'addio al club blucerchiato ma anche alla Serie A. In tre stagioni in blucerchiato ha collezionato 81 presenze complessive condite da due gol ed un assist. Sampdoria, Colley-Brighton: le cifre per il colpo Il club ligure per poter lasciar andar via il proprio calciatore, chiede almeno 10 milioni di euro.

Gaston Ramirez: proposta dal Brasile Commenta per primo Sirene brasiliane per Gaston Ramirez . Dopo essersi svincolato a parametro zero dalla Sampdoria, il trequartista uruguaiano ha ricevuto un'offerta dal Gremio.

Calciomercato Sampdoria, offerta del Brighton per Colley Corriere dello Sport L'ipotesi Gremio per Ramirez si fa più concreta Dopo lo svincolo ricevuto dalla Sampdoria, Gaston Ramirez ... convinto di poter ancora continuare a giocare nel calcio italiano, ma che parrebbe iniziare a solleticarlo, anche perché i granata non ...

Seguito dal Napoli, il Watford torna su Thorsby: contatti con la Samp per risolvere il nodo ingaggio Morten Thorsby, centrocampista della Sampdoria seguito in Italia anche dal Napoli, piace al Watford. Nelle ultime ore si sono registrati nuovi contatti tra i blucerchiati e la società inglese. Le part ...

