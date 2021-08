Calciomercato Inter, c’è l’accordo col Cagliari per Nandez (Di lunedì 2 agosto 2021) Siamo al traguardo della trattativa tra Inter e Cagliari che dovrebbe portare Nahitan Nandez a vestire la maglia nerazzurra Siamo al traguardo della trattativa tra Inter e Cagliari che dovrebbe portare Nahitan Nandez a vestire la maglia nerazzurra. Secondo quanto riporta SportMediaset, le due società sono vicine a trovare un accordo. L’uruguaiano, che al momento sarebbe l’erede di Achraf Hakimi sulla fascia destra, arriverà sulla base di un prestito oneroso (intorno ai due milioni di euro) con diritto di riscatto in favore dell’Inter a 26 milioni, più eventuali ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 agosto 2021) Siamo al traguardo della trattativa trache dovrebbe portare Nahitana vestire la maglia nerazzurra Siamo al traguardo della trattativa trache dovrebbe portare Nahitana vestire la maglia nerazzurra. Secondo quanto riporta SportMediaset, le due società sono vicine a trovare un accordo. L’uruguaiano, che al momento sarebbe l’erede di Achraf Hakimi sulla fascia destra, arriverà sulla base di un prestito oneroso (intorno ai due milioni di euro) con diritto di riscatto in favore dell’a 26 milioni, più eventuali ...

