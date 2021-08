Battlefield 2042 | cortometraggio Exodus annunciato da EA con data ufficiale – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di lunedì 2 agosto 2021) Electronic Arts hala pubblicazione di unintitolatoper, fornendo lain cui potremo vederlo..avrà una storia, nonostante tutto: Electronic Arts haunintitolatoe dedicato appunto al gioco: potremo vederlo il 12 agosto alle 17.00, ora italiana. In attesa della open beta di, in arrivo a settembre su PC e, potremo dunque ...

Advertising

misteruplay2016 : Battlefield 2042 da gioco diventa anche un cortometraggio con Exodus - Asgard_Hydra : Battlefield 2042, cortometraggio Exodus annunciato da EA con data ufficiale - - GiocareOra : Battlefield 2042 avrà un cortometraggio 'Exodus' che mostrerà il suo retroscena - GamingToday4 : Battlefield 2042, cortometraggio Exodus annunciato da EA con data ufficiale - Multiplayerit : Battlefield 2042, cortometraggio Exodus annunciato da EA con data ufficiale -

Ultime Notizie dalla rete : Battlefield 2042

Si tratta, quindi, dell'occasione ideale per poter recuperare il capitolo ambientato nella Seconda Guerra Mondiale , in attesa dell'uscita del prossimoV sarà quindi ...DICE non sembra essere ancora pronta a mostrare altro gameplay di. Finora le notizie dihanno seguito una cadenza abbastanza costante. Tutto è iniziato con il reveal a giugno, seguito da un primo sguardo al gameplay una settimana ...Electronic Arts ha annunciato la pubblicazione di un cortometraggio intitolato Exodus per Battlefield 2042, fornendo la data in cui potremo vederlo.. Battlefield 2042 avrà una storia, nonostante ...DICE non sembra essere ancora pronta a mostrare altro gameplay di Battlefield 2042. Finora le notizie di Battlefield 2042 hanno seguito una cadenza abbastanza costante. Tutto è iniziato con il reveal ...