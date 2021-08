ATP Washington 2021 | Andreas Seppi si impone in rimonta contro Yasutaka Uchiyama

(Di lunedì 2 agosto 2021) Und’annata in quel di. Il tennista altoatesino debutta positivamente nel torneo ATP 500 della capitale statunitense, superando inil giapponesecon il punteggio di 3-6 7-5 6-4 in due ore e quattro minuti di gioco; dopo un avvio complicato,è riuscito allare la partita, regalandosi il secondo turnoFelix Auger-Aliassime. Effettivamente già nei primi giochi l’azzurro potrebbe già volgere la partita in suo favore. Nel quinto gioco ha a disposizione due palle break, che ...

Advertising

sportface2016 : #AtpWashington, rimonta da urlo di #Seppi: Uchiyama battuto al terzo set - TiebreaktennisI : ATP Washington: Seppi parte forte e si guadagna Auger-Aliassime - sportface2016 : #AtpWashington, #Nadal: 'Felice di giocare in questo torneo, farò del mio meglio' - Filo2385Filippo : RT @TennisWorldit: Rafael Nadal rivela cosa lo ha spinto a disputare l'ATP di Washington - TennisWorldit : Rafael Nadal rivela cosa lo ha spinto a disputare l'ATP di Washington -

Ultime Notizie dalla rete : ATP Washington

Show di Andreas Seppi a, dove è di scena il torneo500 sul cemento statunitense. Il tennista azzurro è riuscito a ribaltare l'esito di uno scontro che lo vedeva sotto di un set contro Yasutaka Uchiyama: non c'...In conferenza stampa a poche ore dal suo debutto nell'2021 , Rafael Nadal ha raccontato le proprie sensazioni sul rientro in campo dopo aver saltato Wimbledon e le Olimpiadi: 'Non so ...WASHINGTON (USA) (ITALPRESS) - Andreas Seppi vince in rimonta e approda al secondo turno del "Citi Open", Atp 500 con un montepremi di 1.895. 290 dollari in corso sui campi in cemento di Washimgton D.Show di Andreas Seppi a Washington, dove è di scena il torneo Atp 500 sul cemento statunitense. Il tennista azzurro è riuscito a ribaltare l’esito di uno scontro che lo vedeva sotto di un set contro Y ...