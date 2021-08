Amici: Aka7even copia Sangiovanni? Il duro sfogo (Di lunedì 2 agosto 2021) Nonostante Amici sia ormai concluso da un paio di mesi, continua la rivalità a distanza tra Aka7even e Sangiovanni, i due cantanti che sono stati grandi protagonisti del talent condotto da Maria De Filippi. Di fronte all’ennesima accusa di copiare il suo rivale, Aka7even ha risposto con un duro sfogo su Instagram. Continua la rivalità tra Aka7even e Sangiovanni? I due cantanti sono stati grandi protagonisti di Amici Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 2 agosto 2021) Nonostantesia ormai concluso da un paio di mesi, continua la rivalità a distanza tra, i due cantanti che sono stati grandi protagonisti del talent condotto da Maria De Filippi. Di fronte all’ennesima accusa dire il suo rivale,ha risposto con unsu Instagram. Continua la rivalità tra? I due cantanti sono stati grandi protagonisti diArticolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

CucunatoFede : RT @OneArtist5: Ha sempre avuto ragione #Aka7even, fare i paragoni o insultare quello che non ti piace tra #Sangiovanni e lui quando loro d… - anazambott : RT @OneArtist5: Ha sempre avuto ragione #Aka7even, fare i paragoni o insultare quello che non ti piace tra #Sangiovanni e lui quando loro d… - Roberto55979047 : RT @OneArtist5: Ha sempre avuto ragione #Aka7even, fare i paragoni o insultare quello che non ti piace tra #Sangiovanni e lui quando loro d… - Debgreg__ : RT @OneArtist5: Ha sempre avuto ragione #Aka7even, fare i paragoni o insultare quello che non ti piace tra #Sangiovanni e lui quando loro d… - MartaSasso1 : RT @OneArtist5: Ha sempre avuto ragione #Aka7even, fare i paragoni o insultare quello che non ti piace tra #Sangiovanni e lui quando loro d… -