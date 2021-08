Tokyo2020, Quadarella bronzo negli 800 stile libero: “Sapevo che sarebbe stata una gara difficile. Il mio voto? Mi do 9” (Di domenica 1 agosto 2021) “È arrivato questo bronzo e va benissimo così. Sapevo che sarebbe stata una gara difficile, ma ho visto quella di Greg e mi sono detta: se ci è riuscito lui con la mononucleosi allora posso farcela anche io con la gastroenterite”. Così Simona Quadarella, da Casa Italia a Tokyo, dopo la medaglia di bonzo negli 800 metri stile libero. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 1 agosto 2021) “È arrivato questoe va benissimo così.cheuna, ma ho visto quella di Greg e mi sono detta: se ci è riuscito lui con la mononucleosi allora posso farcela anche io con la gastroenterite”. Così Simona, da Casa Italia a Tokyo, dopo la medaglia di bonzo800 metri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

ItaliaTeam_it : SUPER SIMOOOOOOOOOOOOO! ?? Simona Quadarella BRONZO negli 800 sl, si tratta della sua prima medaglia olimpica!… - Coninews : SIMONA QUADARELLAAAAAAAAA! ????? La nuotatrice romana è BRONZO negli 800 sl di #Tokyo2020! ?? #ItaliaTeam #Swimming… - Coninews : Felice come non mai. ?? La delusione per i 1500 sl è solo un ricordo, oggi con il bronzo negli 800 sl Simona… - ilfattovideo : Tokyo2020, Quadarella bronzo negli 800 stile libero: “Sapevo che sarebbe stata una gara difficile. Il mio voto? Mi… - riccione2015 : RT @giomalago: Storie speciali, medaglie importanti, gioie infinite: #ItaliaTeam sempre protagonista a #Tokyo2020.Complimenti a @mauro_nesp… -