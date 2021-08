Tokyo 2020, Gianmarco Tamberi medaglia d’oro ex aequo nel salto in alto con il qatariota Barshim (Di domenica 1 agosto 2021) Gianmarco Tamberi è medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020, dopo aver chiuso a quota 2.37 assieme al qatariota Barshim. Dopo i tre errori per l’azzurro a 2.39, i due hanno rinunciano allo spareggio, aggiudicandosi entrambi il gradino più alto del podio olimpico per la specialità del salto in alto. August 1, 2021 Chi è Gianmarco Tamberi Marchigiano doc, “Gimbo”, come viene soprannominato fin dall’infanzia, cresce a Offagna, in provincia di ... Leggi su open.online (Di domenica 1 agosto 2021)alle Olimpiadi di, dopo aver chiuso a quota 2.37 assieme al. Dopo i tre errori per l’azzurro a 2.39, i due hanno rinunciano allo spareggio, aggiudicandosi entrambi il gradino piùdel podio olimpico per la specialità delin. August 1, 2021 Chi èMarchigiano doc, “Gimbo”, come viene soprannominato fin dall’infanzia, cresce a Offagna, in provincia di ...

