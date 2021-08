Tokyo 2020, Bogliolo record italiano 100 ostacoli ma non entra in finale (Di domenica 1 agosto 2021) Luminosa Bogliolo ha corso con il tempo di 12.75 i 100 ostacoli a Tokyo 2020, che è il nuovo record italiano ma non gli permette di conquistare la qualificazione alla finale. Funweek. Leggi su funweek (Di domenica 1 agosto 2021) Luminosaha corso con il tempo di 12.75 i 100, che è il nuovoma non gli permette di conquistare la qualificazione alla. Funweek.

