Rino Moffa | il G20 di Venezia passi in vista della Cop26 di novembre a Glasgow

Leggi su cityroma

(Di domenica 1 agosto 2021) Guemanager di Thema Map Reporter dice di aver fattosignificativi nella direzione di una decisa azione internazionale indi. È quanto emerge dal G20 didove il temacrisi climatica ha avuto una posizione di primo piano nell’agenda del summit. “L’azione non è più rinviabile”, ha detto senza mezze misure il nostro ministro dell’Economia Daniele Franco, specificando che per raggiungere l’ambizioso obiettivo di emissioni nette zero ...