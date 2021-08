Rinnovo Dybala | la Juve stringe | lo scenario con l’agente

(Di domenica 1 agosto 2021), laprogramma il prossimo incontro. Losul prolungamento dell’attaccante argentino Tuttosport è tornato a far luce sul futuro di Paulo. L’attaccante dellaha un contratto in scadenza il 30 giugno 2022, e ormai da qualche mese sono fermi i discorsi relativi al. Il suo agente, Jorge Antun, è atterrato lunedì in Italia, ma sta osservando 10 giorni di quarantena dopo l’atterraggio nel nostro Paese. Entro la fine della settimana, spiega il quotidiano torinese, ci sarà il primo incontro tra Cherubini e Antun per tornare a ...

Advertising

Cucciolina96251 : RT @junews24com: Rinnovo #Dybala: atteso l'incontro Cherubini-Antun ?? #Juve - gilnar76 : Rinnovo Dybala: atteso l’incontro Cherubini-Antun. Ecco lo scenario #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - junews24com : Rinnovo #Dybala: atteso l'incontro Cherubini-Antun ?? #Juve - calciomercatoit : ???? #Juventus, domani #Chiellini torna a Torino: il capitano bianconero è pronto a firmare il rinnovo ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Rinnovo Dybala

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE! Calciomercato Juventus, Chiellini domani a Torino - Arriverà la firma sulGiorgio Chiellini © ...Ma più di tutti là davanti l'uomo su cui creare valore è Paulo: perché sia un valore per la Juve bisogna che la trattativa per ilvada a buon fine. Ma creare valore per lui significa ...Allegri ritiene che Ramsey possa essere decisivo davanti alla difesa. Sul mercato, la Juve avrebbe trovato l'accordo col Santos per Kaio Jorge ...Rinnovo Dybala: atteso l’incontro Cherubini-Antun. Ecco lo scenario legato al prolungamento con la Juve dell’argentino Tuttosport è tornato a far luce sul futuro di Paulo Dybala. L’attaccante della Ju ...