Migliaia di cittadini Ue a rischio espulsione da Gran Bretagna (Di domenica 1 agosto 2021) I cittadini dell'Unione Europea residenti in Gran Bretagna che hanno richiesto il "Settled status" rischiano di essere espulsi dal Paese, in violazione degli accordi sulla Brexit. Lo Home Office ha infatti inviato l'ordine di lasciare il territorio britannico anche a quei cittadini europei che potevano dimostrabilmente provare di aver presentato domanda entro la scadenza del 30 giugno.Il governo britannico aveva ripetutamente assicurato che i diritti di permanenza di coloro che hanno presentato domanda entro la regolare scadenza sarebbero stati protetti fino a che il loro caso non fosse stato deciso. Il problema sembra ...

