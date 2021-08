Love is in the air, trame dal 2 al 6 agosto: ore di paura per Eda (Di domenica 1 agosto 2021) Dopo la rottura di Eda e Serkan, Love is in the air punterà l'attenzione sui nuovi equilibri che si creeranno alla Art Life. Le trame della soap opera turca dal 2 al 6 agosto svelano che la ragazza, sollecitata da Efe tornerà a lavorare allo studio di architettura e Serkan proporrà di rifare i disegni del progetto del porto. In seguito, Eda scoprirà dei problemi economici di Ayfer da Figen e Ceren e si chiarirà con la zia: le due donne si prometteranno di non nascondersi più nulla, mentre Seyfi consegnerà a Eda la scatola con i regali e i suoi effetti personali, ma lei andrà su tutte le furie e butterà tutto sotto lo sguardo sconsolato ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 1 agosto 2021) Dopo la rottura di Eda e Serkan,is in the air punterà l'attenzione sui nuovi equilibri che si creeranno alla Art Life. Ledella soap opera turca dal 2 al 6svelano che la ragazza, sollecitata da Efe tornerà a lavorare allo studio di architettura e Serkan proporrà di rifare i disegni del progetto del porto. In seguito, Eda scoprirà dei problemi economici di Ayfer da Figen e Ceren e si chiarirà con la zia: le due donne si prometteranno di non nascondersi più nulla, mentre Seyfi consegnerà a Eda la scatola con i regali e i suoi effetti personali, ma lei andrà su tutte le furie e butterà tutto sotto lo sguardo sconsolato ...

