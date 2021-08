Live F1, GP Budapest diretta: Hamilton in testa, Bottas colpisce Norris, Leclerc ko. Bandiera rossa (Di domenica 1 agosto 2021) La pit-lane dovrebbe essere aperta alle 15.35Il replay evidenza che gli incidenti sono stati due: Bottas che arriva lungo alla frenata (dopo essere partito male) e tampona Norris il quale va... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 1 agosto 2021) La pit-lane dovrebbe essere aperta alle 15.35Il replay evidenza che gli incidenti sono stati due:che arriva lungo alla frenata (dopo essere partito male) e tamponail quale va...

Advertising

SkySportF1 : ?? DISASTRO A BUDAPEST? ? CHE INCIDENTE IN PARTENZA LIVE ? - motorboxcom : #F1 #LIVE la griglia della seconda partenza e le gomme al via #Gara #HungarianGP Segui la nostra cronaca minuto pe… - Salvuss : #F1 #LIVE la griglia della seconda partenza e le gomme al via #Gara #HungarianGP Segui la nostra cronaca minuto pe… - Ikutaaa_1029 : RT @SkySportF1: ?? DISASTRO A BUDAPEST? ? CHE INCIDENTE IN PARTENZA LIVE ? - Filo2385Filippo : RT @SkySportF1: ?? DISASTRO A BUDAPEST? ? CHE INCIDENTE IN PARTENZA LIVE ? -