LE PAGELLE DI PALERMO-SALERNITANA 1-2 | ai rosanero non basta un cuore grande

(Di domenica 1 agosto 2021) Ilha ceduto 2-1 in amichevole allanell'ultimo test pre stagionale prima del rientro in città

Advertising

zazoomblog : Pagelle Salernitana-Palermo 2-1 voti e tabellino amichevole precampionato 2021 - #Pagelle #Salernitana-Palermo -

Ultime Notizie dalla rete : PAGELLE PALERMO

Stadionews.it

Ledi Salernitana -2 - 1 , amichevole del precampionato estivo dei campani. La squadra di Castori sfida una delle big della Serie C e vince seppur senza brillare. Gol di Kristoffersen ...Pelagotti (dal 1 s.t.) 6 : entra nella ripresa, quando ilè messo meglio in campo e soffre meno, così non deve compiere grandi interventi. Incolpevole sul gol di Coulibaly. Marong 5.5 : la ...Le pagelle di Salernitana-Palermo 2-1 con i voti e il tabellino dell'amichevole precampionato di domenica 1 agosto 2021 ...La diretta live di Salernitana-Palermo, match amichevole 2021: aggiornamenti in tempo reale, fischio d'inizio alle 17:30 ...