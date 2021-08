La “Via dei Contrabbandieri”, un percorso per la libertà nascosto in Val di Scalve (Di domenica 1 agosto 2021) Schilpario. Un tracciato fra i monti per condurre di nascosto le merci dalla Val di Scalve alla Valtellina. Si potrebbe descrivere con queste parole la “Via dei Contrabbandieri”, storico percorso che da secoli unisce Schilpario a Carona di Teglio. Utilizzata storicamente per raggiungere gli alpeggi in quota o per sfruttare le risorse offerte dai boschi e dalla vicine miniere, la via divenne celebre grazie al transito dei numerosi “spalloni” che, grazie alla posizione strategica, potevano eludere i controlli e superare le Orobie. Carichi di sale, caffè, sementi, ma anche di armi e munizioni, i ... Leggi su bergamonews (Di domenica 1 agosto 2021) Schilpario. Un tracciato fra i monti per condurre dile merci dalla Val dialla Valtellina. Si potrebbe descrivere con queste parole la “Via dei”, storicoche da secoli unisce Schilpario a Carona di Teglio. Utilizzata storicamente per raggiungere gli alpeggi in quota o per sfruttare le risorse offerte dai boschi e dalla vicine miniere, la via divenne celebre grazie al transito dei numerosi “spalloni” che, grazie alla posizione strategica, potevano eludere i controlli e superare le Orobie. Carichi di sale, caffè, sementi, ma anche di armi e munizioni, i ...

