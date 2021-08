La Riforma arriva alla Camera. Inizia il dibattito in Aula ma Draghi ha fretta e pensa alla fiducia (Di domenica 1 agosto 2021) Dopo veti incrociati, trattative e l’accordo in extremis, oggi arriva in Aula la Riforma Cartabia. alla Camera, a partire dalle 14, prenderà il via l’esame del testo sulla Giustizia tra le diverse posizioni dei partiti. Si inizierà con la votazione sulla questione pregiudiziale di costituzionalità sollevata da “L’Alternativa c’è”, la formazione fondata dai fuoriusciti del Movimento 5 Stelle che resta pesantemente contraria al testo. Successivamente inizierà la discussione generale. Un dibattito che potrebbe essere ben più lungo di quanto sperato dall’esecutivo. Per questo, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 1 agosto 2021) Dopo veti incrociati, trattative e l’accordo in extremis, oggiinlaCartabia., a partire dalle 14, prenderà il via l’esame del testo sulla Giustizia tra le diverse posizioni dei partiti. Si inizierà con la votazione sulla questione pregiudiziale di costituzionalità sollevata da “L’Alternativa c’è”, la formazione fondata dai fuoriusciti del Movimento 5 Stelle che resta pesantemente contraria al testo. Successivamente inizierà la discussione generale. Unche potrebbe essere ben più lungo di quanto sperato dall’esecutivo. Per questo, ...

Advertising

repubblica : Riforma della giustizia, arriva la fiducia. Per Conte prova del fuoco in aula - amendolamarco : Oggi domenica 1 agosto in parlamento arriva riforma Cartabia, che limita i cittadini ad essere informati Diritto ob… - SouzaEluam : RT @Corriere: Giustizia, la riforma arriva alla Camera. Conte e le tensioni M5S: «Non voglio defezioni» - AvvMennillo : Giustizia, la riforma arriva alla Camera. Conte e le tensioni M5S: «Non voglio defezioni» - Italia_Notizie : Giustizia, la riforma arriva alla Camera. Conte al M5S: «Non voglio defezioni» -