Jacobs: «Dedico la medaglia a mio nonno. Incredibile, ho fatto lo stesso tempo di Bolt»

Dopo la vittoria della medaglia d'oro nei 100 metri, Marcell Jacobs ha parlato alla stampa. "Ho corso al mille per cento, mi sentivo meglio che in semifinale, sono partito a razzo e ho corso bene. Ci metterò una settimana a metabolizzare quello che ho fatto. Gimbo Tamberi ha saltato e mi ha emozionato, mi ha gasato da morire e mi sono detto: perché non posso vincere anche io? Abbiamo creato un grande staff attorno a me, già dall'indoor si sino visti i risultati e devo ringraziarli. Grazie al mio mental coach che ha gestito le mie pressioni, e grazie anche alla mia famiglia a cui Dedico la medaglia, ...

