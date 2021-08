Inter | Marotta riprova con Pjanic | un’idea se dovesse partire Brozovic

Advertising

ArenaRosario : @OLandsknecht @Inter Marotta lo sa, lo voleva alla Juve.. Quando era un calciatore serio, un pò come Ricardo Rodrig… - OLandsknecht : @ArenaRosario @Inter Marotta Bellerin non sa neanche chi è penserà che un whiskey francese per correggere il caffè tipo Baileys - ArenaRosario : Io credo che anche Marotta e Ausilio sappiano che Bellerin é un pippone @Inter se no lo avrebbero già preso, balle… - sportli26181512 : Inter, Marcos Alonso resta un obiettivo: Beppe Marotta e Piero Ausilio sono... - VNeroazzurro : #Marotta ha chiuso un grande colpo in prospettiva. #Kevin #Zefi, esterno irlandese classe '05 sarà un nuovo giocatore dell'Inter. -

In uscita c'è Nainggolan , ma il Cagliari non ha ancora l'accordo con; il belga si ... Su di lui ci sono diversi club di Premier League , ma attenzione sempre all'nel caso in cui dovesse ...Il no dell'Inter è stato secco, non è questa la via per tentare i nerazzurri sul fronte dell'argentino. Su Lautaro è giusto precisare alcuni passaggi. Il primo: Marotta e Ausilio valutano l'argentino ...Bologna, 1 agosto 2021 - La Juventus ha definito il passaggio di Kaio Jorge in bianconero. L'attaccante del Santos è partito dal Brasile per atterrare a Torino e svolgere le visite mediche con la Vecc ...