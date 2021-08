Incendi, fiamme in Abruzzo: roghi a Pescara e sulla Costa dei Trabocchi (Di domenica 1 agosto 2021) Un Incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nel primo pomeriggio a Pescara, nella zona sud della città, tra fosso Vallelunga, via Scarfoglio e via Terra Vergine. Le fiamme, alimentate dal forte vento, si stanno propagando rapidamente e minacciano le tante abitazioni presenti in zona. Ne dà notizia ‘Abruzzolive.it’. In azione i Vigili del Fuoco, anche con l’elicottero. “Scene spaventose quelle che si stanno vedendo sulla spiagga di Francavilla al Mare, al confine con Pescara. Un’enorme nube nera si sta alzando in direzione del mare, per via di un Incendio che si è ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 1 agosto 2021) Uno di vaste proporzioni si è sviluppato nel primo pomeriggio a, nella zona sud della città, tra fosso Vallelunga, via Scarfoglio e via Terra Vergine. Le, alimentate dal forte vento, si stanno propagando rapidamente e minacciano le tante abitazioni presenti in zona. Ne dà notizia ‘live.it’. In azione i Vigili del Fuoco, anche con l’elicottero. “Scene spaventose quelle che si stanno vedendospiagga di Francavilla al Mare, al confine con. Un’enorme nube nera si sta alzando in direzione del mare, per via di uno che si è ...

