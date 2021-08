Gp Ungheria | Vettel contro Orban e regole F1 | maglietta pro Lgbt durante l’inno iniziale “Sostengo chi soffre | squalificatemi”

domeniconaso : Sebastian Vettel. Nell’Ungheria di Orban. Grazie Seb ?????????????? - SkySportF1 : #Vettel dopo il GP d'Ungheria: 'Felice se mi penalizzano per la maglia arcobaleno' #HungarianGP ???? #SkyMotori #F1… - Gazzetta_it : F1, Vettel si schiera con la comunità Lgbt in Ungheria: scarpe e casco con l’arcobaleno - claudiocostan98 : RT @beabri: Sebastian #Vettel al Gran Premio di #Ungheria. Nient'altro da dire. #HungarianGP - nonnadiceva : RT @beabri: Sebastian #Vettel al Gran Premio di #Ungheria. Nient'altro da dire. #HungarianGP -

Ultime Notizie dalla rete : Ungheria Vettel

Read More Sport Gp, vince Ocon davanti ae Hamilton 1 Agosto 2021 Esteban Ocon vince il Gp di, 11esima prova del mondiale di Formula 1, dopo una gara piena di colpi... Read ...Esteban Ocon ( Alpine ) ha vinto a sorpresa il GP d'all' Hungaroring - undicesima prova del Mondiale F1 2021 - riportando una monoposto ...per primo il traguardo davanti a Sebastian( ...18:21Sicilia, oggi 581 contagi: aumentano i ricoveri 18:16Coronavirus, leggera frenata dei contagi in Sicilia: zero morti ma salgono i ricoveri 18:16Covid in Sicilia, donna positiva partorisce e fugge ...Esteban Ocon vince un folle Gran Premio di Ungheria in Formula 1. Prima vittoria in carriera per il pilota della Alpine, che precede l’Aston Martin di Sebastian Vettel e la Mercedes di Lewis Hamilton, ...