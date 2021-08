Formula 1 | GP d’Ungheria | Ocon in trionfo dopo gli autoscontri

Leggi su inews24

(Di domenica 1 agosto 2021) in partenza che hanno messo fuori gara Leclerc, Bottas e Stroll Per un giorno, uno dei Gran Premi più scontati del calendario è diventato un rodeo e quindi bellissimo. Tutta colpa della pioggia, che ha stravolto le carte in tavola alla partenza in Ungheria, e L'articolo proviene da Inews.it.