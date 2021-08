F1 GP Ungheria, Bottas: “Ho commesso un errore, può capitare” (Di domenica 1 agosto 2021) “Ho perso delle posizioni dopo una brutta partenza. In seguito ho avuto un bloccaggio alla prima curva per evitare Lando (Norris, ndr) ed ho perso il controllo della macchina. Ho cercato di trovare la posizione giusta di frenata, ma ho commesso un errore”. Così Valtteri Bottas ai microfoni di Sky Sport dopo l’incidente al primo giro del GP di Ungheria. “Sono cose che capitano, tutti commettono degli errori” ha rimarcato il pilota della Mercedes. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 1 agosto 2021) “Ho perso delle posizioni dopo una brutta partenza. In seguito ho avuto un bloccaggio alla prima curva per evitare Lando (Norris, ndr) ed ho perso il controllo della macchina. Ho cercato di trovare la posizione giusta di frenata, ma houn”. Così Valtteriai microfoni di Sky Sport dopo l’incidente al primo giro del GP di. “Sono cose che capitano, tutti commettono degli errori” ha rimarcato il pilota della Mercedes. SportFace.

