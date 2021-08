E’ un mistero la morte di Francesco Pantaleo: si teme un suicidio ma non si esclude nulla (Di domenica 1 agosto 2021) Che cosa è successo nelle ultime ore di vita di Francesco Pantaleo? Scoprirlo forse potrebbe essere fondamentale per risolvere il mistero che riguarda la sua morte. E’ stato ucciso il 24 luglio 2021, lo stesso giorno in cui è scomparso o si è tolto la vita? Saranno gli esami autoptici a dare le risposte del caso perchè per il momento, ci sono davvero tante cose che non tornano. Alcune che lasciano pensare alla scelta di Francesco di togliersi la vita: i documenti e gli occhiali lasciati a casa, le bugie raccontate sul percorso universitario e quella laurea che non era così vicina come aveva detto ai suoi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 1 agosto 2021) Che cosa è successo nelle ultime ore di vita di? Scoprirlo forse potrebbe essere fondamentale per risolvere ilche riguarda la sua. E’ stato ucciso il 24 luglio 2021, lo stesso giorno in cui è scomparso o si è tolto la vita? Saranno gli esami autoptici a dare le risposte del caso perchè per il momento, ci sono davvero tante cose che non tornano. Alcune che lasciano pensare alla scelta didi togliersi la vita: i documenti e gli occhiali lasciati a casa, le bugie raccontate sul percorso universitario e quella laurea che non era così vicina come aveva detto ai suoi ...

