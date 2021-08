Cashback, al via un nuovo rimborso: chi ne usufruisce e come ottenerlo (Di domenica 1 agosto 2021) Spunta un nuovo rimborso con il Cashback. Andiamo quindi a vedere come sarà possibile ottenerlo e chi ne potrà usufruire. Spunta un nuovo rimborso Cashback per diversi milioni di italiani. Infatti a breve la misura sarà attivata automaticamente al pedaggio, nel caso in cui sia presente un cantiere sull’autostrada. Ad annunciare la misura ci ha L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 1 agosto 2021) Spunta uncon il. Andiamo quindi a vederesarà possibilee chi ne potrà usufruire. Spunta unper diversi milioni di italiani. Infatti a breve la misura sarà attivata automaticamente al pedaggio, nel caso in cui sia presente un cantiere sull’autostrada. Ad annunciare la misura ci ha L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

AvvMennillo : Autostrade, da agosto al via il cashback dei pedaggi: come funziona (e quando scatta) - AvvMennillo : Autostrade, da agosto al via il cashback dei pedaggi: come funziona (e quando scatta) - studiomarzocchi : Ultima Ora: Autostrade, al via il cashback dei pedaggi in caso di cantieri: come funziona e cosa fare per ottenerlo… - newsfinanza : Autostrade, al via il cashback dei pedaggi in caso di cantieri: come funziona e cosa fare per ottenerlo - angiuoniluigi : RT @Corriere: Autostrade, da agosto al via il cashback dei pedaggi: come funziona (e quando scatta) -