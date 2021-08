Bernardo Silva in uscita dal City | la Juve ci pensa

Advertising

voetbalnieuwsbe : Bernardo Silva wil Manchester City verlaten #mancity #mcfc - Suliman1984ss : RT @TUTTOJUVE_COM: Bernardo Silva sul mercato, la Juve fiuta l'affare... - TUTTOJUVE_COM : Bernardo Silva sul mercato, la Juve fiuta l'affare... - Ronarid_ : @battitomilan7 Maldini prenderebbe Bernardo Silva, mica Ilicic - Freddyascott : @Josse34775797 Al posto di Bernardo Silva un ir di Dio -

Ultime Notizie dalla rete : Bernardo Silva

TUTTO mercato WEB

Calciomercato Juventus, il centrocampista rimane sul mercato. E i bianconeri fiutano il possibile affare: in Inghilterra sono sicuri E' stato sicuramente nei radar bianconeri nelle scorse settimane. E ...Commenta per primopotrebbe lasciare il Manchester City . Secondo AS , l'esterno portoghese è uno dei principali nomi sulla lista dei partenti, anche per fare spazio all'eventuale acquisto record di ...Sarà con tutta probabilità lontano da Manchester la carriera di Bernardo Silva, 26enne trequartista del club di Guardiola. Il giocatore è in uscita e le ...Calciomercato Juventus, il centrocampista rimane sul mercato. E i bianconeri fiutano il possibile affare: in Inghilterra sono sicuri ...