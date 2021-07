Uno Stato laico dovrebbe seguire la legge, non i doveri morali (anche se lo dice Mattarella) (Di sabato 31 luglio 2021) Non è tanto quel che ha detto lui, Sergio Mattarella, e cioè che vaccinarsi rappresenterebbe un «dovere morale»: è come la comunità politico-giornalistica – pressoché senza eccezioni e con la solita prontezza ovina – ha festeggiato quell’ammonizione presidenziale. Potevano lasciarla cadere lì e buonanotte. Macché: con immancabile solerzia servile e filante meccanicità strapaesana han preso a postarla a destra e a manca coi saluti della meglio retorica italianona («Grazie, Presidente!», «Perfetto, Presidente!»), così per un giorno han potuto smetterla di picchiarcelo dentro in proprio, il dovere morale, limitandosi all’esibizione della pezza quirinalizia: «Come ... Leggi su linkiesta (Di sabato 31 luglio 2021) Non è tanto quel che ha detto lui, Sergio, e cioè che vaccinarsi rappresenterebbe un «dovere morale»: è come la comunità politico-giornalistica – pressoché senza eccezioni e con la solita prontezza ovina – ha festeggiato quell’ammonizione presidenziale. Potevano lasciarla cadere lì e buonanotte. Macché: con immancabile solerzia servile e filante meccanicità strapaesana han preso a postarla a destra e a manca coi saluti della meglio retorica italianona («Grazie, Presidente!», «Perfetto, Presidente!»), così per un giorno han potuto smetterla di picchiarcelo dentro in proprio, il dovere morale, limitandosi all’esibizione della pezza quirinalizia: «Come ...

