Turismo | vacanze tra rinvii e disdette | fa paura la variante Delta

(Di sabato 31 luglio 2021) L’estate del 2021 non sarà ricordata come quella della ripresa post pandemia secondo i dati di ConfConfcommercio . Continua, infatti, l’assenza dei turisti stranieri, soprattutto i flussi...

Da Fiavet Campania "un accorato appello al ministro delper scongiurare l'ennesima emergenza che si somma ai "suggerimenti" dei giorni scorsi che hanno scoraggiato ledegli italiani ...... 'in America' e tutto il filone delle '' natalizie in giro per il mondo. Quasi ... Sulla spiaggia di Forte dei Marmi, selettiva e propensa ad unborghese o medio - borghese, uomini ...Se, da una parte, infatti, continua, l’assenza dei turisti stranieri, soprattutto i flussi intercontinentali (ma anche pochi europei), dall’altra gli italiani riprogrammano al ribasso, posticipano le ...L’estate del 2021 non sarà ricordata come quella della ripresa post pandemia secondo i dati di Confturismo Confcommercio. Continua, infatti, l’assenza dei turisti stranieri, soprattutto i flussi inter ...