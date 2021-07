Trovato morto. Giuseppe, un mese esatto senza notizie dopo la scomparsa. Poi quella più tragica (Di sabato 31 luglio 2021) La notizia più brutta è purtroppo arrivata. dopo un mese di ricerche, Giuseppe è stato Trovato morto e si sono spente qui le speranze dei suoi familiari di ritrovarlo in vita. Era sparito nel nulla precisamente il 30 giugno scorso. dopo essere uscito dalla porta della sua abitazione, si erano poi completamente perse le sue tracce. I suoi parenti hanno chiesto aiuto alle autorità competenti e a tutti coloro che potessero fornire importanti informazioni al fine di rintracciare l’uomo, che ora non c’è più. Aveva 52 anni e probabilmente non ha mai ascoltato gli appelli dei suoi familiari. ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 31 luglio 2021) La notizia più brutta è purtroppo arrivata.undi ricerche,è statoe si sono spente qui le speranze dei suoi familiari di ritrovarlo in vita. Era sparito nel nulla precisamente il 30 giugno scorso.essere uscito dalla porta della sua abitazione, si erano poi completamente perse le sue tracce. I suoi parenti hanno chiesto aiuto alle autorità competenti e a tutti coloro che potessero fornire importanti informazioni al fine di rintracciare l’uomo, che ora non c’è più. Aveva 52 anni e probabilmente non ha mai ascoltato gli appelli dei suoi familiari. ...

