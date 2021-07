Tokyo 2020, Simona Quadarella bronzo negli 800 sl: il "riscatto" dopo la malattia. Nella boxe femminile podio storico per Irma Testa (Di sabato 31 luglio 2021) Trionfo di Simona Quadarella e Irma Testa a Tokyo 2020. Le due italiane hanno conquistato la medaglia di bronzo rispettivamente negli 800 stile libero e Nella boxe. Per la nuotatrice azzurra si tratta di una vera e propria rivincita dopo la delusione della gara precedente, 1500 stile libero, ma soprattutto dopo il malessere che l'ha colpita poco prima dell'inizio dei Giochi. E infatti subito dopo la disfatta di qualche giorno fa aveva detto: "Mi dispiace, fino ai 900 metri ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 31 luglio 2021) Trionfo di. Le due italiane hanno conquistato la medaglia dirispettivamente800 stile libero e. Per la nuotatrice azzurra si tratta di una vera e propria rivincitala delusione della gara precedente, 1500 stile libero, ma soprattuttoil malessere che l'ha colpita poco prima dell'inizio dei Giochi. E infatti subitola disfatta di qualche giorno fa aveva detto: "Mi dispiace, fino ai 900 metri ...

