Tiro con l’arco, Olimpiadi Tokyo: Mauro Nespoli accede ai quarti del tabellone individuale (Di sabato 31 luglio 2021) Mauro Nespoli si qualifica per i quarti di finale del tabellone individuale di Tiro con l’arco alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il 33enne di Voghera ha superato per 6-0 il brasiliano Marcus D’Almeida in una sfida che si è rivelata a senso unico. L’azzurro ha mantenuto un livello molto alto e costante, non scendendo mai sotto quota 28 nei tre set disputati. La prima volée si rivelava subito decisiva per indirizzare il confronto. Dopo un 9 iniziale, l’italiano piazzava due 10 pesantissimi, precedendo il verdeoro per 29-28. Da quel momento in ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021)si qualifica per idi finale deldiconalledi2020. Il 33enne di Voghera ha superato per 6-0 il brasiliano Marcus D’Almeida in una sfida che si è rivelata a senso unico. L’azzurro ha mantenuto un livello molto alto e costante, non scendendo mai sotto quota 28 nei tre set disputati. La prima volée si rivelava subito decisiva per indirizzare il confronto. Dopo un 9 iniziale, l’italiano piazzava due 10 pesantissimi, precedendo il verdeoro per 29-28. Da quel momento in ...

Advertising

ItaliaTeam_it : BRONZOOOOOOO!!! NELLA STORIAAAAAAAAAAAAAA! ???? Prima medaglia alle Olimpiadi per il tiro con l'arco #ItaliaTeam in… - Coninews : S-P-E-T-T-A-C-O-L-A-R-E! ?? Lucilla #Boari è BRONZOOOOOO! Medaglia storica per il tiro con l'arco femminile italian… - ItaliaTeam_it : VAI LUCILLA!!! ANDIAMOOOO! ?? L'arciera italiana conquista la semifinale nella prova individuale di tiro con l'arc… - signordottore : RT @ItaliaTeam_it: BRONZOOOOOOO!!! NELLA STORIAAAAAAAAAAAAAA! ???? Prima medaglia alle Olimpiadi per il tiro con l'arco #ItaliaTeam in campo… - Francy___W : RT @azzurridigloria: Mauro #Nespoli trova il suo avversario nei quarti di finale del tiro con l'arco: l'azzurro di @FitarcoItalia e @Italia… -