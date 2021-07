Terremoti: Perù, 40 feriti per sisma a Piura (Di sabato 31 luglio 2021) E' di almeno 40 feriti, di cui tre gravi, e importanti danni materiali il bilancio provvisorio della scossa di terremoto di magnitudo 6,1 Richter registrata ieri in Perù alle 12,10 (le 19,10 italiane) ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 31 luglio 2021) E' di almeno 40, di cui tre gravi, e importanti danni materiali il bilancio provvisorio della scossa di terremoto di magnitudo 6,1 Richter registrata ieri inalle 12,10 (le 19,10 italiane) ...

Ultime Notizie dalla rete : Terremoti Perù Terremoti: Perù, 40 feriti per sisma a Piura Lo ha reso noto l'Istituto geofisico del Perù (Igp). Hernando Tavera, presidente dell'Igp, ha dichiarato ai media che Il sisma, avvenuto ad una profondità di 36 chilometri, "non è stato tale da ...

Terremoto Perù, scossa di magnitudo 6,1. Danneggiata la cattedrale di Piura Solo due giorni fa, sempre in Perù, era stato registrato un altro forte terremoto di magnitudo 5,8 ...nato per studiare le stelle aiuta adesso a esplorare il cuore della Terra e a capire i terremoti. ...

Lo ha reso noto l'Istituto geofisico del(Igp). Hernando Tavera, presidente dell'Igp, ha dichiarato ai media che Il sisma, avvenuto ad una profondità di 36 chilometri, "non è stato tale da ...Solo due giorni fa, sempre in, era stato registrato un altro forte terremoto di magnitudo 5,8 ...nato per studiare le stelle aiuta adesso a esplorare il cuore della Terra e a capire i. ...