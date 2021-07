Reazione a Catena 31 luglio 2021 | gli Ave Cesare

Leggi su ascoltitv

(Di sabato 31 luglio 2021) Il video dell’Ultimadidi stasera, sabato 31. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto diventare campioni gli Ave, tre studenti di Storia con, in comune, una grande passione per l’Antica Roma. Gli Ave– Davide, Davide V. e Francesco – al loro primo tentativo non sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima, che stasera, dopo alcuni dimezzamenti e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 7.063 euro. Peccato, riproveranno domani! Il gioco finale ...