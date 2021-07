' Palo' e ' pistoleri' | la lite Salvini-Letta 

(Di sabato 31 luglio 2021) AGI - Pd infuriato con Matteo, che, in un'intervista, ha parlato di Giuseppe Conte ed Enrico Letta definendo il leader in pectore M5s come un "sabotatore" mentre il segretario dem "fa il". Il primo a indignarsi è lo stesso Letta che, in un tweet, si rivolge direttamente al segretario leghista, accusandolo di usare "il linguaggio col quale probabilmente sei abituato a parlare con i tuoi consiglieri facili di pistola, Adriatici a Voghera o Aronica a Licata". "Quella sulla giustizia è una questione seria, su cui tutti i partiti della maggioranza hanno cercato una mediazione con il governo", fanno notare fonti del Nazareno. "Il Pd si è speso sin ...

Matteo Salvini dice che Enrico Letta 'fa ilal sabotatore Conte e che è una banderuola'. Il segretario del Pd gli risponde che sono 'parole daleghisti, che fai con i tuoi consiglieri ...Poi ha scaricato una serie di critiche su Conte e Letta: il primo 'odia Draghi ed è un sabotatore', il secondo 'gli fa da'. E per il numero uno del Pd giù una serie di altri giudizi sprezzanti: '...AGI - Pd infuriato con Matteo Salvini, che, in un'intervista, ha parlato di Giuseppe Conte ed Enrico Letta definendo il leader in pectore M5s come un "sabotatore" mentre il segretario dem "fa il palo" ...Si accende lo scontro tra Salvini e Letta. Il Pd ordina ad Alessia Morani di dare forfait (invitata dalla Lega) per solidarietà al segretario. Quanta pazienza servirà a Mario Draghi?