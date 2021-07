Olimpiadi, Tiro con l’arco: Mauro Nespoli è medaglia d’Argento (Di sabato 31 luglio 2021) Mauro Nespoli conquista la medaglia d’Argento nel Tiro con l’arco dai 70 metri: l’oro va al turco Gazoz che prevale al 5° set La medaglia numero 23 per l’Italia ai Giochi Olimpici è d’Argento: Mauro Nespoli va vicino al titolo olimpico nel Tiro con l’arco ma deve arrendersi in finale al turco Gazoz. Il classe ’87 cede 6-4 al 5° set, ottenendo comunque il miglior risultato individuale nella categoria. Il percorso verso la medaglia La giornata di ... Leggi su zon (Di sabato 31 luglio 2021)conquista lanelcondai 70 metri: l’oro va al turco Gazoz che prevale al 5° set Lanumero 23 per l’Italia ai Giochi Olimpici èva vicino al titolo olimpico nelconma deve arrendersi in finale al turco Gazoz. Il classe ’87 cede 6-4 al 5° set, ottenendo comunque il miglior risultato individuale nella categoria. Il percorso verso laLa giornata di ...

