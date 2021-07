**Olimpiadi: atletica, tris Giamaica nei 100 metri donne, vince Thompson** (Di sabato 31 luglio 2021) Tokyo, 31 lug. – (Adnkronos) – Tripletta Giamaicana nella finale dei 100 metri femminili alle Olimpiadi di Tokyo. Trionfa Elaine Thompson-Herah in 10?61, precedendo le connazionali Shelly Fraser-Pryce (10?74) e Shericka Jackson (10?76). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 31 luglio 2021) Tokyo, 31 lug. – (Adnkronos) – Triplettana nella finale dei 100femminili alle Olimpiadi di Tokyo. Trionfa Elaine Thompson-Herah in 10?61, precedendo le connazionali Shelly Fraser-Pryce (10?74) e Shericka Jackson (10?76). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

