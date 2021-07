Nizza-Milan, Calabria dal primo minuto: rientro importante per Pioli (Di sabato 31 luglio 2021) Davide Calabria, terzino rossonero, scenderà in campo in Nizza-Milan, amichevole che si giocherà questa sera all'Allianz Riviera Leggi su pianetamilan (Di sabato 31 luglio 2021) Davide, terzino rossonero, scenderà in campo in, amichevole che si giocherà questa sera all'Allianz Riviera

Advertising

AntoVitiello : AC #Milan comunica che Ismaël #Bennacer non è stato convocato per l'amichevole contro il Nizza in quanto risultato… - AntoVitiello : Convocati #Milan per Nizza PORTIERI: Maignan, Tatarusanu. DIFENSORI: Tomori, Calabria, Romagnoli, Theo, Ballo-… - AntoVitiello : #Hauge fuori dai convocati per Nizza- #Milan per scelta tecnica - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Milan, Bennacer positivo al Covid: Milan, Bennacer positivo al Covid Il… - pasto_388 : RT @AntoVitiello: #Hauge fuori dai convocati per Nizza- #Milan per scelta tecnica -