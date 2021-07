Morto Noah Gesser, il giovanissimo calciatore dell'Ajax (Di sabato 31 luglio 2021) Tragedia nel calcio olandese dove ha perso la vita, ad appena 16 anni, Noah Gesser , giocatore del vivaio dell' Ajax . Gesser, ai Lancieri dal 2018 e inserito nell'Under 17 della prossima stagione, e' ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 31 luglio 2021) Tragedia nel calcio olandese dove ha perso la vita, ad appena 16 anni,, giocatore del vivaio, ai Lancieri dal 2018 e inserito nell'Under 17a prossima stagione, e' ...

Advertising

TommasoVecchia : RT @DiMarzio: #Ajax | Tragedia nella notte: a 16 anni il giovane talento Noah #Gesser è morto in un incidente stradale - thfcjonas : RT @DiMarzio: #Ajax | Tragedia nella notte: a 16 anni il giovane talento Noah #Gesser è morto in un incidente stradale - Fprime86 : RT @DiMarzio: #Ajax | Tragedia nella notte: a 16 anni il giovane talento Noah #Gesser è morto in un incidente stradale - may03272 : RT @DiMarzio: #Ajax | Tragedia nella notte: a 16 anni il giovane talento Noah #Gesser è morto in un incidente stradale - DiMarzio : #Ajax | Tragedia nella notte: a 16 anni il giovane talento Noah #Gesser è morto in un incidente stradale -