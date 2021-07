Monza-Juventus in streaming, dove vedere il Trofeo Berlusconi in diretta (Di sabato 31 luglio 2021) Monza Juventus in streaming – Il Trofeo Berlusconi è giunto alla sua 25esima edizione e si svolgerà all‘U-Power Stadium’ di Monza. A sfidarsi saranno l club brianzolo di Silvio Berlusconi e del nuovo allenatore Giovanni Stroppa e la Juventus che ha riabbracciato in panchina Massimiliano Allegri. La prima sfida della manifestazione risale al 1991, ben L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di sabato 31 luglio 2021)in– Ilè giunto alla sua 25esima edizione e si svolgerà all‘U-Power Stadium’ di. A sfidarsi saranno l club brianzolo di Silvioe del nuovo allenatore Giovanni Stroppa e lache ha riabbracciato in panchina Massimiliano Allegri. La prima sfida della manifestazione risale al 1991, ben L'articolo

Advertising

JuventusTV : La settimana della Juventus ?? On demand, qui ?? - Gazzetta_it : Sarà @Cristiano il grande assente del Trofeo Berlusconi: i bianconeri non lo convocano contro il Monza #Juventus - DiMarzio : #Juventus, i convocati per l'amichevole contro il #Monza: non c'è Ronaldo - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Monza-Juventus in streaming, dove vedere il Trofeo Berlusconi in diretta: Monza Juventu… - digitalsat_it : Calcio: Monza-Juventus nel Trofeo Berlusconi 2021, diretta esclusiva Italia 1 -