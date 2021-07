Mercato, trappole e tempo: la difficile estate del Benevento (Di sabato 31 luglio 2021) tempo di lettura: 3 minutiTra gli ostacoli principali di una rifondazione, l’incertezza è certamente il più subdolo. Il Benevento se ne sta rendendo conto in modo diretto, legando il suo futuro a un Mercato che stenta a decollare a ogni latitudine. Se non si sbloccano le trattative, se non arrivano offerte congrue per i pezzi pregiati, programmare si trasforma in un’impresa ai limiti del possibile. E quelli che erano visti come papabili obiettivi rischiano di trovare casa altrove sposando progetti diversi. E dunque se ‘attesa’ sembra essere la parola chiave dell’estate calcistica, quella protratta nel ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 31 luglio 2021)di lettura: 3 minutiTra gli ostacoli principali di una rifondazione, l’incertezza è certamente il più subdolo. Ilse ne sta rendendo conto in modo diretto, legando il suo futuro a unche stenta a decollare a ogni latitudine. Se non si sbloccano le trattative, se non arrivano offerte congrue per i pezzi pregiati, programmare si trasforma in un’impresa ai limiti del possibile. E quelli che erano visti come papabili obiettivi rischiano di trovare casa altrove sposando progetti diversi. E dunque se ‘attesa’ sembra essere la parola chiave dell’calcistica, quella protratta nel ...

