Jacobs fa sognare l'Italia: 9?94 e record nazionale per la semifinale dei 100 metri (Di sabato 31 luglio 2021) Marcell Jacobs fa sognare l'Italia alle Olimpiadi di Tokyo. L'atleta si è classificato primo nella batteria per i 100 metri, conquistando la semifinale e addirittura il record italiano, con il tempo di 9 secondi e 94. Complice l'esclusione di Bromell, che nella prima batteria non è rientrato tra i primi tre corridori, attenzione a Jacobs che potrebbe candidarsi così più concretamente per una medaglia. L'articolo ilNapolista.

