Grecia | è allarme Covid | viaggi sconsigliati Le isole più a rischio

Advertising

GuidoBarella : Caro @Corriere. Vivo in #Grecia, nelle #Cicladi e vedo una situazione ben diversa da quella che con allarme continu… - Mariari30057064 : RT @intuslegens: In #Sardegna migliaia di disdette senza motivo. L'isola ha gli ospedali vuoti, è in sostanza covid free, ma la gente la mo… -

Ultime Notizie dalla rete : Grecia allarme

Corriere della Sera

... Ios e altre isole della, assediate dalla preoccupante diffusione di una nuova ondata di ... Una mossa che arriva all'indomani dell'lanciato dal Centro europeo per la prevenzione e il ...... Ios e altre isole della, assediate dalla preoccupante diffusione di una nuova ondata di ... Una mossa che arriva all'indomani dell'lanciato dal Centro europeo per la prevenzione e il ...Cresce il numero dei positivi in Grecia. L'UE sconsiglia i viaggi non necessari in Grecia. Le isole greche più a rischio ...L'allarme lanciato dalla federazione degli agenti di viaggio e tour operator della #Campania dopo l'ordinanza che impone l'obbligo di quarantena per gli inglesi che si recano in vacanza in Italia ...