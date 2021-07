Gemma Galgani affossata dopo Uomini e Donne | “Dovrebbe starsene a casa”

Leggi su chedonna

(Di sabato 31 luglio 2021)è stata: la famosa opinionista non gliele ha di certo mandate a dire.è entrata senza dubbio nella storia di. In quanto mai nessun protagonista del dating show di Maria De Filippi era rimasta per così tanto tempo all’interno del programma a cercare L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it