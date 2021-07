Da Elisabetta Canalis a Gavino Sanna: gara di solidarietà tra vip per la Sardegna distrutta dai roghi (Di sabato 31 luglio 2021) Dall’ex velina Elisabetta Canalis al pubblicitario Gavino Sanna, dagli uomini e le donne della Croce rossa italiana alla Coldiretti. Si è messa in moto la macchina di solidarietà per Sardegna.La Coldiretti si è già attivata per le popolazioni e le aziende colpite dagli incendi che hanno devastato l’oristanese per quasi tre giorni. In modo spontaneo o promosse da associazioni, sono partite raccolte di foraggio, mangime e sementi. In particolare dal Lazio e dalla Sicilia.Il Comune di Santu Lussurgiu, tra i più colpiti dai roghi, ha attivato una raccolta fondi: le risorse, ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 31 luglio 2021) Dall’ex velinaal pubblicitario, dagli uomini e le donne della Croce rossa italiana alla Coldiretti. Si è messa in moto la macchina diper.La Coldiretti si è già attivata per le popolazioni e le aziende colpite dagli incendi che hanno devastato l’oristanese per quasi tre giorni. In modo spontaneo o promosse da associazioni, sono partite raccolte di foraggio, mangime e sementi. In particolare dal Lazio e dalla Sicilia.Il Comune di Santu Lussurgiu, tra i più colpiti dai, ha attivato una raccolta fondi: le risorse, ...

